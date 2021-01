Verwaltung plant Unterstützung für Senioren

Wertheim.Die Frage, wie ältere Menschen beim Zugang zum Impfsystem unterstützt werden können, hat der Lenkungsstab der Stadt in seiner jüngsten Sitzung erneut beschäftigt. Dazu ist er mit dem Seniorenbeirat der Stadt in Kontakt. In Vorbereitung ist ein Schreiben des Oberbürgermeisters an alle über 80-Jährigen in Wertheim. Es soll darüber informieren, wie die Impfung organisiert ist, wie man sich anmeldet und wohin die Menschen sich wenden können, wenn sie Hilfe brauchen.

Gemeinsam mit dem Seniorenbeirat und weiteren Partnern – so hat sich zum Beispiel das Familienzentrum Wartberg-Reinhardshof angeboten – will die Stadt Unterstützung bei der individuellen Impfanmeldung vermitteln. Auch das Vorhaben, eine Vermittlung individueller Fahrdienste ins Kreisimpfzentrum aufzubauen, dürfte bald soweit gereift sein, dass ein konkretes Angebot in das Informationsschreiben aufgenommen werden kann.

Seit dieser Woche müssen Religionsveranstaltungen mit mehr als zehn Teilnehmern zwei Werktage vorher beim Ordnungsamt angezeigt werden. Das Rathaus bleibt für Besucherverkehr geschlossen. Bürger können mit der Verwaltung telefonisch oder per E-Mail Kontakt aufnehmen. Es gibt ein „Click-and-Collect“-System: Bürger holen zuvor „bestellte“ Urkunden, Ausweisdokumente oder kostenpflichtige Müllsäcke am Rathaus ab. Die Übergabe findet kontaktarm am Eingang oder durch ein Fenster statt. Die Telefonzentrale der Stadtverwaltung ist zu den üblichen Öffnungszeiten unter der Nummer 09342 / 301-0 erreichbar. Die Kontaktdaten der Ansprechpartner sind auf der städtischen Internetseite abrufbar. stv

