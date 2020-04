„Vertrauensverhältnis nicht mehr zu kitten“

Die Fraktionschefs des Wertheimer Gemeinderats nehmen in den FN Stellung zur Neuordnung der Aufgaben im Rathaus.

Wertheim. Mit deutlicher Mehrheit hat der Gemeinderat am Montag in nichtöffentlicher Sitzung der Neuorganisation der Stadtverwaltung zugestimmt, die OB Markus Herrera Torrez forciert hatte. Die schwerwiegendste Veränderung: Bürgermeister Wolfgang Stein verliert sein bisheriges Kernaufgabengebiet, die Finanzen. Stein selbst wollte die Entscheidung gegenüber den FN nicht kommentieren.

Die Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats erläuterten, wie sie den Vorgang und das Verhältnis zwischen OB und dem Beigeordneten einschätzen.

Wältz: „Nicht mehr zu kitten“

Axel Wältz erklärte gegenüber den FN, dass die Situation für die CDU-Fraktion „alles andere als einfach“ sei. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie sei es von öffentlichem Interesse, „dass wir ein funktionierendes Rathaus haben. Wir hätten uns es beileibe nicht vorstellen können, mitten in Krisenzeiten eine solche Entscheidung treffen zu müssen.“ Es sei in den letzten Wochen und Monaten leider zu viel im Hintergrund passiert.

„Es sind Spannungen entstanden, die suboptimal für die Stadt sind und anscheinend nicht mehr zu kitten waren“, so der CDU-Fraktionschef. Das bedauere man sehr. Der Gemeinderat habe die Situation nicht ausgelöst, jetzt jedoch eine Entscheidung getroffen. „Wir hätten uns, wie alle Beteiligten sicher auch, einen anderen Verlauf der Angelegenheit gewünscht“, so Wältz.

Schönig: „Abgrenzung notwendig“

Patrick Schönig (SPD) meinte, dass der Oberbürgermeister in der Sitzung „sehr eindrucksvoll die Gründe für die Umorganisation der Verwaltung“ dargelegt habe. Die Umstrukturierung mache aus seiner Sicht absolut Sinn. Der Finanzbereich sei eine Querschnittsaufgabe in der Verwaltung, die alle Bereiche der Stadt betreffe. „Somit sollte dieser Bereich sinnvollerweise auch in der direkten Verantwortung des Oberbürgermeisters stehen, denn dieser bestimmt immerhin die Richtlinien der Stadtpolitik“, so Schönig.

Das Verhältnis zwischen Oberbürgermeister und Beigeordnetem sei durchaus wichtig in einer Verwaltung. „Wird der Oberbürgermeister in der Ausübung seiner Richtlinienkompetenz jedoch nicht so unterstützt, wie es notwendigerweise zu erwarten ist, so ist eine klare Abgrenzung der Aufgaben von Oberbürgermeister und Beigeordnetem notwendig“, meint er. Die Mehrheit der Gemeinderäte habe dies gemeinsam mit dem Oberbürgermeister genauso eingeschätzt und deshalb richtig entschieden.

Breuninger: „Wir tragen es mit“

Die Umorganisation der Verwaltung sei in den vergangenen Monaten intensiv diskutiert worden, meinte Songrit Breuninger (Freie Bürger). Wegen der Corona-Krise habe man erst jetzt entscheiden können. Die Veränderung würde die Funktionalität der Verwaltung verbessern.

Es werde künftig nur noch zwei Dezernate geben, die durch OB Herrera Torrez und Bürgermeister Stein geführt werden. Die größte Veränderung gebe es im Finanzbereich, den Bürgermeister Stein 20 Jahre lang zuverlässig geführt habe. Dieser solle künftig dem Fachbereich 1, geleitet durch Helmut Wießner, und somit direkt Oberbürgermeister Herrera Torrez unterstellt werden. Damit erfolge eine klare Abtrennung der beiden Dezernate.

Bürgermeister Stein werde verschiedene Aufgaben im Bereich Kultur, Innenstadt- und Veranstaltungsmanagement sowie den Vorsitz einiger städtischen Gesellschaften übernehmen.

„Wir sind zuversichtlich, dass die Mehrbelastung der verschiedenen Änderungen durch unsere zuverlässigen Verwaltungsmitarbeiter geschultert wird“, so Songrit Breuninger.

Die Fraktion der Freien Bürger trage die Entscheidung von OB Herrera Torrez mit und hofft, dass sich die Maßnahme „positiv auf die Verwaltungsarbeit und zum Wohle der Bevölkerung auswirkt.“

Kempf: „Nichts Ungewöhnliches“

„Wir verlassen uns bei der eingebrachten Vorlage und der neuen Organisation auf die Erfahrungswerte des Oberbürgermeisters, und dass dieser am besten weiß, wie die Verwaltung in Zukunft aufgestellt werden und arbeiten soll“, meinte Stefan Kempf von der Bürgerliste.

Eine Umstrukturierung sei generell auch nichts Ungewöhnliches, das hätten die Vorgänger auch vorgenommen. Man hoffe, dass eine deutliche Abgrenzung der beiden neuen Dezernate zu einer Effizienzsteigerung im Rathaus führt.

„Es war und ist seit der OB-Wahl für alle Beteiligten keine einfache Situation gewesen, und es ist natürlich sehr bedauerlich, dass es überhaupt erst zu einer derartigen Situation kommen musste“, so Kempf.

„Wenn das Vertrauensverhältnis zwischen Oberbürgermeister und seinem ersten Beigeordneten so zerrüttet ist, muss gehandelt werden“, ergänzte Kempf. Gerade in der aktuellen Zeit und der damit verbundenen Herausforderungen dürfe „zwischen die Führungsspitze kein Blatt Papier passen und eine vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit muss uneingeschränkt möglich sein.“

Dieses Vertrauensverhältnis sei, so habe der Oberbürgermeister mitgeteilt, nicht mehr vorhanden gewesen. Man sei jetzt froh, dass eine Entscheidung gefallen ist. Der Konflikt habe schon seit längerem hinter den Kulissen geschwelt.

Man müsse sich wieder auf die Sacharbeit konzentrieren können. Es gelte, gemeinsam nach vorne zu blicken und „die kommenden Monate bestmöglich zu überstehen, damit unsere schöne Heimatstadt gut durch diese Krise kommt“, so Kempf.

Diehm: „Vertrauen hat gelitten“

„Der OB hat die Fakten bei der Sitzung klar dargelegt“, sagte Richard Diehm (Grüne). Es sei kein Geheimnis gewesen, dass das Verhältnis zwischen OB und Bürgermeister zerrüttet ist. Der OB habe ausreichend „Brücken gebaut“. Schließlich habe er einen Schlussstrich ziehen müssen. Auch die Vorgänger Mikulicz und Gläser hätten die Verwaltung umstrukturiert. Insofern sei das ein normaler Vorgang.

Das Vertaruen zwischen OB und Beigeordneten habe gelitten. „Das lag nicht am OB“, sagte Diehm. Schließlich habe der sich mehrfach hinter den Beigeordneten gestellt. Allerdings könne er nachvollziehen, dass es nach der Niederlage bei der OB-Wahl für Stein „mental und emotional eine schwierige Situation“ gewesen sei.

