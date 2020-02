Verteilerkasten mehrfach demoliert

Nassig/Sonderriet.Bereits zum zweiten Mal in drei Wochen wurde ein Verteilerkasten in Wertheim demoliert. In der Nacht von Samstag, 11. auf Sonntag, 12. Januar, wurde der Kasten auf dem Ortsverbindungsweg zwischen Nassig und Sonderriet von einem Unbekannten beschädigt. Dieser hatte die Verteilerbox vermutlich so lange mit Fußtritten malträtiert, bis Gehäuse und Verkabelung kaputt waren. Der Kasten wurde repariert, fiel allerdings bereits in der Nacht von Donnerstag, 30. Januar, auf Freitag, 31. Januar, erneut der Zerstörungswut eines Unbekannten zum Opfer. Auch dieses Mal zeigte sich ein ähnliches Schadensbild. Es entstand wieder ein Sachschaden von einigen hundert Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Diese sollen sich beim Polizeirevier Wertheim, unter Telefon 09342/91890, melden. pol

