Versteigerung von Flächenlosen

Werbach.Im Gemeindewald werden am Samstag, 9. November, in Wenkheim und Brunntal Flächenlose versteigert. Start ist ist um 9.30 Uhr an der Seemühle in Wenkheim. Es gibt Stangenlose im Distrikt Henig am Mittleren Weg (Lose 34 bis 46). Um 11.30 Uhr ist Trefpunkt am Parkplatz beim Brunnen unterhalb der Kirche in Brunntal. Es gibt Stangenlose im Distrikt Holzspitze am Lindenpfad (Lose 91 bis 94). Die Flächenlose sind im Wald markiert (grüne Nummern). Die Lagepläne können per E-Mail an martin.sauer@main-tauber-kreis.de angefordert werden oder stehen unter www.werbach.de/news zum Download bereit. Die Flächenlose können gegen Barzahlung und einen Nachweis über die Teilnahme am Motorsägenlehrgang (Kopie) erworben werden. Weitere Auskunft beim Forstrevier Werbach, Telefon 06283/226223, Handy 0175/1835280.

