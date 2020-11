Verschiedene Wege möglich

Wertheim/Kreuzwertheim/Freudenberg.Aktuell läuft die Zählerablesung des Netzbetreibers Stadtwerke Wertheim in Wertheim, Kreuzwertheim und Freudenberg. Anders, als in den vorherigen Jahren, erhielten alle Netzkunden, die ihre E-Mail-Adresse hinterlegt hatten, eine Mail zur Jahresablesung. In dieser können die Zählerstände online erfasst werden. Alle anderen Netzkunden erhalten wie gewohnt ihr Ablesekarte per Post. Weiterhin gibt die Möglichkeit, die Ablesung postalisch per Brief, per Telefon sowie online auf der Homepage oder direkt im Kundenportal der Stadtwerke vorzunehmen. Für Fragen steht das Team der Netzwirtschaft unter marktkommunikation@stadtwerke-wertheim.de oder 09342/909223 zur Verfügung.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.11.2020