Versbach dominiert Gastgeber

Herren Bez.-klasse A Gr. 1 West

DJK TTC Kreuzwertheim – SB Versbach VI 2:9. Gegen den Tabellenführer ging die Kreuzwertheimer Erste als krasser Außenseiter ins Rennen. Die Doppelkombination Marcel Tobisch und Mario Wunderlich holten einen Punkt für die DJK. Danach gewann nur noch Jannick Bracken sein Einzelspiel gewinnen, und er hielt die zu erwartende Niederlage in Grenzen.

DJK TTC Kreuzwertheim – TV Helmstadt 9:4. Die Kreuzwertheimer starteten furios mit drei Doppel- erfolgen. Bei den Einzelspielen punkteten Jannick Bracken, Marcel Väth, Sebastian Lankl (2), Marcel Tobisch und Mario Wunderlich und sorgten für einen ungefährdeten Heimerfolg.

Herren Bez.-klasse B Gr. 1 West

TV Helmstadt II – DJK TTC Kreuzwertheim II 9:4. In den Eingangsdoppeln konnten Mario Wunderlich und Paul Wissmann für die Kreuzwertheimer Zweite punkten. Mario Wunderlich (2) und Paul Wissmann waren es auch, die mit ihren Erfolgen in den Einzelspielen sich achtbar aus der Affäre zogen.

Jungen Bez.-klasse Gr. 1 West

TG Veitshöchheim II – DJK TTC Kreuzwertheim 4:6. Nach dem Erfolg von Paul Wissmann und Maxim Kaminski war bereits zu erkennen, dass der Ausgang der Partie recht knapp enden wird. In den Einzelspielen punkteten Paul Wissmann (2), Maxim Kaminski, Simon Hartmann und Tobias Jäger für die Kreuzwertheimer Jugendlichen und sicherten so mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung den ersten Auswärtssieg in der Rückrunde. gr

