„Vermisse den direkten Kontakt und Austausch“

Seit einem Jahr führt OB Markus Herrera Torrez das Rathaus. Mit den FN sprach er über die schönsten Erlebnisse, die Zukunft seiner Agenda und die Neuorganisation der Verwaltung.

Wertheim. Am 1. Mai vergangenen Jahres trat Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez sein Amt in der Großen Kreisstadt Wertheim an. Das FN-Gespräch mit dem Rathauschef fand wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen

...