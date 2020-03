Verlängern nur per Post möglich

Main-Spessart-Kreis.Aufgrund zahlreicher Nachfragen aus dem Kreis der Jägerschaft weist das Landratsamt Main-Spessart darauf hin, dass eine persönliche Vorsprache bei der Jagdbehörde zurzeit nicht möglich ist. Es besteht jedoch die Möglichkeit, den Jagdschein verlängern zu lassen, indem man ihn per Post zusendet oder in den Briefkasten des Haupthauses des Landratsamts Main-Spessart, Jagdrecht, Marktplatz 8 in 97753 Karlstadt in einem verschlossenen Umschlag einwirft. Folgende Unterlagen sind dabei beizufügen: der Jagdschein im Original, eine Versicherungsbestätigung, die Kopie des Personalausweises und ein Passbild, falls der Jagdschein wider Erwarten nicht verlängert werden kann.

Der Jagdschein wird dem Besitzer nach Bearbeitung durch das Amt mit der Rechnung zugesendet. „Wir bitten Sie aufgrund der momentanen Situation von Nachfragen zum Stand der Bearbeitung abzusehen“, sagt das Landratsamt.

Das Bürgertelefon des Landratsamt Main-Spessart ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr besetzt, Telefon 09353/7931490.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.03.2020