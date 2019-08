Verkehrshinweise der Verwaltung

Wertheim.Anlässlich des bevorstehenden Wertheimer Altstadtfestes am Wochenende, Freitag, 26. bis Sonntag, 28. Juli gibt die Stadtverwaltung folgende Park- und Verkehrshinweise: Der Parkplatz am Schlösschen steht als zusätzliche Parkfläche zur Verfügung. Die Parkgaragen „Altstadt“ und „Engelsberg“ sind am Freitag und Samstag jeweils bis 3 Uhr und am Sonntag bis 1 Uhr geöffnet. Weitere Parkmöglichkeiten gibt es auch am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium.

Der Neuplatz wird mit Ausnahme des Anliegerverkehrs gesperrt. Die Vaitsgasse und Teile der Oberen Eichelgasse werden bereits ab Donnerstagnachmittag gesperrt. Die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge in die Altstadt muss jederzeit möglich sein, deshalb werden einige zusätzliche Halteverbotsstrecken eingerichtet. Wer sich nicht auf Parkplatzsuche begeben will, kann die Shuttlebusse nutzen. Zehn Buslinien fahren am Freitag und Samstag zwischen der Innenstadt, den Ortschaften und Stadtteilen sowie den umliegenden Städten Freudenberg, Külsheim und Tauberbischofsheim sowie der bayerischen Nachbarschaft. Die Fahrpläne stehen im Internet unter www.altstadtfest-wertheim.de zum Herunterladen zur Verfügung.

