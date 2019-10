Verfolgungsjagd mit Polizei geliefert

Wertheim.Einer Polizeistreife fielen am Sonntag, um circa 8.20 Uhr zwei männliche Personen in einem neuwertigen Ford Transit in Wertheim auf, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Bestenheider Landstraße in Fahrtrichtung Wertheim fuhr. Die Streife folgte dem Fahrzeug und gab dem Fahrer zu verstehen, dass er rechts ran fahren soll. Da der Fahrer mit seinem Fahrzeug an einer ungeeigneten Stelle stehen blieb, fuhr die Streife an dem Ford vorbei und lotste den Fahrer zu einem Parkplatz. Der Ford-Fahrer jedoch gab Gas und fuhr an dem Parkplatz vorbei, über eine rot geschaltete Ampel an der Spessartkreuzung und versuchte zu flüchten. Die Streife nahm die Verfolgung in Richtung „Alte Mainbrücke“ auf. Dort konnte das Fahrzeug in der Straße „Am Eicheler Eck“ angehalten und kontrolliert werden. Der 44-jährige Fahrer und sein 35-jähriger Beifahrer nannten keinen bestimmten Grund für die Flucht.

Die Polizei sucht nun Zeugen oder auch Personen, die durch die Fahrweise des Ford-Fahrers gefährdet wurden. Diese sollen sich an das Polizeirevier Wertheim wenden, Telefon 09342/91890. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.10.2019