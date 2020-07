Wertheim.Die Wertheimer SPD-Fraktion hat bei der Gemeinderatssitzung einen Antrag eingebracht, in dem sie die Verbreiterung des Rad- und Fußwegs zwischen Bestenheid und dem Tauberparkplatz fordert. Obwohl parallel zur L 2310 gut ausgebaute Rad- und Fußwege verlaufen, werde der Weg unterhalb der Bahnlinie am Mainufer stark frequentiert. Bestenheider Bürger und Gäste des Campingplatzes liefen hier gerne abseits des Autoverkehrs zur Altstadt. Gerade in den Sommermonaten seien viele Radfahrer, unter anderem auf dem Weg zum Schwimmbad, aber auch ganze Gruppen, darunter viele Familien unterwegs. Die notwendigen Mittel seien im Rahmen des Landesförderungsprogramms für Rad und Verkehrsinfrastruktur zu beantragen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 02.07.2020