Verantwortung übernehmen

Hofgarten.18 Schüler haben die dreijährige Altenpflege-Ausbildung an der Johanniter-Altenpflegeschule im Hofgarten erfolgreich bestanden. Bei der Examensfeier nahmen die 18 Kandidaten ihre Abschlusszeugnisse entgegen. In seiner Rede ging Schulleiter Stefan Dosch auf den Stress der letzten Prüfungswochen ein und betonte die hohen Anforderungen der Altenpflegeausbildung und des Berufsbilds Pflege.

Ausdrücklich verwies er auf das Engagement und den Zusammenhalt der Klasse in verschiedenen Projekten wie dem monatlichen „Erzählcafé“ und der Studienfahrt nach Prag. Er wünschte den Absolventen in ihrer neuen Rolle als angehende Fachkräfte alles Gute und betonte: „Wir denken, dass Ihr das nötige Rüstzeug dafür habt. Trotzdem ist es wichtig, beruflich am Ball zu bleiben und sich weiterzubilden.“

Wegen besonders guter Leistungen zeichnete Dosch Simone Mayer mit einem Prüfungsnoten-Durchschnitt von 1,3 sowie Stephanie Deeg, Kim Arndt und Sonja Eckhof (je 1,8) aus.

Gute Voraussetzungen geschaffen

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez dankte den frisch gebackenen Altenpflegern im Namen der Stadt Wertheim für ihre Bereitschaft, sich in einem so verantwortungsvollen und oft belastenden Beruf der Pflege alter Menschen zu widmen. Mit ihren Leistungen hätten sie sehr gute Voraussetzungen für den weiteren beruflichen Lebensweg geschaffen, so Herrera Torrez.

Den Johannitern versicherte er die Unterstützung der Stadt Wertheim und dankte für das Engagement im Betrieb der Altenpflegeschule. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sei sie ein wichtiger Bestandteil der Wertheimer Schullandschaft.

Anschließend händigte Schulleiter Dosch den 18 frisch examinierten Altenpflegern ihre Abschlusszeugnisse aus. In einem sehr persönlichen Beitrag zog Sabine Scheiber für die Schüler ihrer Klasse ein Resümee der vergangenen drei Jahre und dankte allen Lehrern und Dozenten.

Über die bestandene Prüfung freuen sich (alle Namen nach Angaben der Schule): Kim Arndt (Miltenberg), Gabriele Hummel (Tübingen), Jonathan Diehm (Marktheidenfeld), Inna Hollerbach (Assamstadt), Stephanie Deeg (Tauberbischofsheim), Jacquelou Lauda (Lauda), Franziska Lux (Igersheim), Simone Mayer (Wertheim), Daniel Langer (Tauberbischofsheim), Sabine Scheiber, Elena Wibe (Wertheim), Sonja Eckhof (Freudenberg), Stephanie Micheel (Würzburg), Tanja Morgunov (Kreuzwertheim), Luca Schüler (Lauda-Königshofen), Anne Sophie Schüßler (Hösbach), Arjeta Thaqi (Hardheim), Dao Sarah Truwan (Buchen).

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.09.2019