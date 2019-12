„UrLi“-Schüler spenden Waren für Tafelladen

Urphar/Lindelbach.Die Vorbereitungen liefen schon einige Wochen. Pünktlich zum Nikolaustag konnten nun von den Schülern und Lehrern selbst gebackene Plätzchen in selbst gestalteten Tüten und in den Schülerfamilien selbst gefertigte Marmelade dem Wertheimer Tafelladen übergeben werden. Diese Gaben werden den Kunden in der Adventszeit als Geschenk überreicht.

Darüber hinaus spendeten die Schülerfamilien auch Waren, die im Tafelladen für einen geringen Preis zu kaufen sind. Angestoßen hat das Projekt die Elternbeiratsvorsitzende der Werkrealschule Urphar-Lindelbach („UrLi“) Bianca Schomber. Gerne haben Schüler und Lehrer der „UrLi“ diese Idee aufgegriffen und weiter ausgebaut.

So lernten die Schüler im Fach WBS (Wirtschafts-Berufs- und Studienorientierung) einiges über Armut in Deutschland und den Hintergrund von Tafelläden in Deutschland. Die Schüler bastelten im Fach Kunst liebevolle Tüten für die Plätzchen, die dann im Fach AES (Alltag-Ernährung-Soziales) immer unter fachkundiger Anleitung ihrer Lehrerinnen produziert wurden. Das alles wurde in so mancher Familie unterstützt. Im Fach WBS erfuhren die Schüler, dass es in Deutschland 947 Tafelläden gibt, die gerade ein rückläufiges Engagement Ehrenamtlicher erleben, allerdings auf hohem Niveau: immer noch helfen mehr als 60 000 Freiwillige. Damit sind die Läden eine der größten sozial-ökologischen Bewegungen in Deutschland.

In den nächsten Wochen werden immer zwei interessierte Schüler der „UrLi“ für einen Tag im Tafelladen mitarbeiten und Gelegenheit haben, mit der Kundschaft, aber auch mit den Angestellten, die in ihrem Ehrenamt ein großes Vorbild für die Kinder sind, in Kontakt zu kommen. urli

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.12.2019