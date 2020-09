Unterricht startet nach den Ferien

Werbach.Bei der Musikschule Werbach beginnt nach den Sommerferien das neue Unterrichtsjahr. Das Angebot umfasst folgende Kurse, Instrumente und Gruppen: Baby-Musikgarten und Musikgarten, (ab 16. September), musikalische Früherziehung (zweites und drittes Kindergartenjahr), musikalische Grundausbildung Blockflöte (erste und zweite Klasse), Klavier, Orgel, Keyboard, Geige, Gitarre, E-Gitarre, Bass, Gesang Blockflöte, Querflöte, Klarinette, Saxofon, Trompete, Horn, Posaune, Tenorhorn/Bariton, Tuba, Schlagzeug, Akkordeon/Steirische Harmonika. Das Angebot von Instrumental-Unterricht wendet sich auch an erwachsene Schüler.

Neben dem individuellen Einzelunterricht ermöglicht die Bläserklasse für Erwachsene das gemeinsame Musizieren in der Gruppe. Leiter aller Bläserklassen ist Musikschulleiter Michael Geiger. Ein Informationstag zur Anmeldung findet am Samstag, 12. September, von 15 bis 17 Uhr in der Musikschule Werbach statt. Über den Unterricht hinaus bestehen die Gruppen Jugendblasorchester, Blasorchester Welzbach-Tauber und der Chor „Sound of Joy“. Der Unterricht erfolgt entweder als Einzel- oder als Gruppenunterricht (30 oder 45 Minuten).

