Unterricht beginnt

Uissigheim.Der Unterricht an der Grundschule Uissigheim beginnt nach den Sommerferien für die Klassen zwei bis vier am Montag, 14. September, um 7.55 Uhr und endet um 11.15 Uhr. Die Kinder können mit den Linienbussen zu den bekannten Abfahrtszeiten nach Hause fahren. Es besteht für alle Schüler bis 13 Uhr die Möglichkeit der Betreuung.

Die Schulanfänger kommen am Donnerstag, 17. September, zum ersten Mal in Begleitung ihrer Eltern in die Schule. Die Einschulung beginnt um 9 Uhr mit einem Gottesdienst (bei schönem Wetter auf dem Schulhof). Der Unterricht endet für die Abc-Schützen an diesem Tag um zirka 11.30 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 01.09.2020