Unternehmer war vielseitig engagiert

Bestenheid.Der Gründer des heute weltweit agierenden Unternehmens Lutz Pumpen, Karl Lutz, ist tot. Er starb am Sonntag, 22. Dezember, im Alter von 92 Jahren. Neben seinem erfolgreichen Lebenswerk als Unternehmensgründer engagierte sich Lutz im kommunalpolitischen sowie im sozialen und sportlichen Bereich. Zu seinem 60. Geburtstag wurde dem gebürtigen Hundheimer das Bundesverdienstkreuz verliehen.

Mit der Gründung der Firma „Karl Lutz – Maschinen- und Apparatebau“ hatte Karl Lutz 1954 zusammen mit seiner Frau Herta den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Heute beschäftigt der international erfolgreich agierende Lutz Firmenverbund rund 450 Mitarbeiter. Das Familienunternehmen Lutz Pumpen mit Sitz in Bestenheid zählt als Spezialist für Fass- und Behälterpumpen zu den zehn Weltmarktführern der Main-Tauber-Stadt.

Da die Übernahme seines Lebenswerks durch seine Söhne Heinz und Jürgen Lutz gesichert war, zog sich Firmengründer Karl Lutz bereits vor einigen Jahren aus dem Unternehmen zurück.

1962 wurde Lutz erstmals in den Wertheimer Gemeinderat gewählt, dem er zwölf Jahre lang angehörte. Von 1971 bis 1979 war der Unternehmer Mitglied des Kreistags sowie einige Jahre Stadtverbandsvorsitzender der CDU. Das Gemeinwohl der Menschen im Main-Tauber-Kreis war Karl Lutz dabei immer ein großes Anliegen. Er war Gründungsmitglied des Lions-Clubs Bad Mergentheim, 1952 Gründungsmitglied des FC Hundheim und von 1958 bis 1990 als Vorsitzender (später Ehrenpräsident) des SC Viktoria Wertheim tätig.

Sein vielseitiges Engagement wurde 1987 durch die Verleihung des Verdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und 1989 durch die Goldene Ehrennadel der Metall-Innung gewürdigt. Die Trauerfeier findet am Samstag, 11. Januar, um 11 Uhr in der katholischen Kirche Sankt Elisabeth in Bestenheid statt. Die Urnenbeisetzung erfolgt auf Wunsch des Verstorbenen im engsten Familienkreis. Bild: Lutz

