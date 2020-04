Unternehmen nutzt seine weltweiten Kontakte

Kreuzwertheim.Man mag sich die Frage stellen, was ein Lötanlagen- und Automatisierungshersteller mit Atemschutzmasken zu tun hat. Auf den ersten Blick sicher nichts, auf den zweiten Blick kann ein global agierendes Unternehmen jedoch seine weltweiten Kontakte nutzen, um lokal dort Hilfe zu leisten, wo sie momentan dringend benötigt wird.

Aufgrund der weltweiten Pandemie des Coronavirus ist der verfügbare Bestand an Schutzmasken auf ein sehr kritisches Niveau gesunken. Vor allem die nach EN149 zertifizierten Atemschutzmasken mit dem FFP2- oder FFP3-Standard, die nach Einschätzung der WHO effektiven Schutz vor einer Ansteckung bieten, sind absolute Mangelware.

Markus Walter, geschäftsführender Gesellschafter der Seho Systems GmbH in Kreuzwertheim, erlebte das hautnah. Unter anderem erfuhr er vom Nierenzentrum in Wertheim, dass es trotz intensiver Bemühungen auch dort nicht gelang, eine hinreichende Anzahl an Atemschutzmasken zu organisieren. „Gerade für die kleineren Praxen und Pflegedienste ist es enorm schwierig, in ausreichender Menge Schutzkleidung zu bekommen und die personellen Kapazitäten sind nicht darauf ausgelegt, tagelang alle möglichen Quellen zu kontaktieren, nur um dann doch wieder „nicht verfügbar“ zu hören,“ so Markus Walter.

Schon vor einigen Wochen nahm er deshalb Kontakt zum Seho-Tochterunternehmen in China auf und den dortigen Mitarbeitern gelang es, eine größere Anzahl Atemschutzmasken vom Markenhersteller 3M zu erwerben, die umgehend nach Deutschland verschickt wurden.

Die gelieferten Partikel-Atemschutzmasken bestehen aus einem fünflagigen Schutz mit Aktivkohlefilter und sind für den effektiven Schutz vor Staub und Bakterien ausgelegt. Die Masken eignen sich auch zum Schutz vor Viren wie dem Coronavirus.

Mittlerweile wurden jeweils mehrere hundert Atemschutzmasken kostenlos an das Bürgerspital in Würzburg, Sozialstationen in Wertheim und Külsheim, Seniorenheime in Wertheim, das DRK in Tauberbischofsheim, an das Nierenzentrum in Wertheim und natürlich auch an die Belegschaft bei Seho-Systems selbst verteilt. Auch für die Tochterunternehmen von Seho-Systems in den Vereinigten Staaten und Mexiko sind Masken auf den Weg gebracht worden. ses

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.04.2020