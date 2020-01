Unter dem Motto „Frieden“ gemeinsam Spenden für Kinder in Not gesammelt

Bestenheid.In Bestenheid haben sich viele Kinder bereit erklärt, armen Kindern zu helfen. Die Sternsinger-Aktion unter dem diesjährigen Motto „Frieden im Libanon!“ ist die weltweit größte Aktion, bei der Kinder Kindern helfen. Umso schöner, dass sich wieder 26 Sternsinger fanden, die dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt haben und an drei Tagen im größten Stadtteil Wertheims unterwegs waren.

Eine große Anzahl, die gerade im Medien-Zeitalter, in welchem sich die Kinder wahrscheinlich lieber mit anderen Dingen beschäftigen, sehr geschätzt werden sollte. Nicht überall auf der Welt ist es möglich, so zu leben, wie es die Kinder hier in Deutschland tun. Die Aktion stand in diesem Jahr auch unter einem Wandel: Maria Szabo, die 19 Jahre lang die Sternsinger in Bestenheid betreut hatte, hat in diesem Jahr ihr Ehrenamt niedergelegt.

Ein vierköpfiges Team hat dieses Erbe nun übernommen. Mareike Kreßmann, Nicole Kirchner, Ana Marques und Jan Hörnig sind stolz, rückblickend auf eine erfolgreiche Saison blicken zu können.

„Es ist keinesfalls selbstverständlich, dass sich Kinder die Zeit nehmen und als Heilige Drei Könige durch die Straßen ziehen“, betont Mareike Kreßmann, die auch den großen Altersunterschied der Sternsinger unterstreicht. „Selbst Firmlinge und Jugendliche bis 17 Jahre waren bei unserer Aktion dabei. Schön, dass die Kinder ärmeren Kindern helfen wollen und ihre Freizeit opfern.“

Auch neu in diesem Jahr: ein Großteil der gesammelten Süßigkeiten wurde an die Wertheimer Tafel gespendet.

Pfarrer Jürgen Banschbach ist dankbar für den Einsatz der Kinder und deren Betreuer. In vielen Gemeinden sei dies in dieser Form nicht mehr möglich, was es umso wertvoller mache, auf so viele Kinder zurückgreifen zu können.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 10.01.2020