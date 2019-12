Unglaubwürdige Geschichte erzählt

Wertheim.Ein Ehepaar zog Ende März 2018 in eine Wohnung im Salon de Provence Ring, Miete plus Nebenkosten betrugen monatlich 812 Euro. Das Paar leistete keinerlei Zahlungen und kam bis zum Auszug auf einen Rückstand von 3248 Euro. Die Wohnbau Wertheim erstattete Anzeige.

Vorwurf lautet auf Betrug

Der Mann musste sich nun beim Amtsgericht Wertheim wegen Betrugs verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, bei Abschluss des Mietvertrags den Vermieter über die mangelnde Zahlungsfähigkeit getäuscht zu haben.

In der Verhandlung sagte der Beschuldigte aus, dass er seiner Frau 2000 Euro in bar in Wertheim für Miete gegeben habe. Die Frau wollte nach Viernheim fahren, dort den Betrag auf ihr Konto einzahlen und nach Wertheim überweisen. Unterwegs habe sie das Geld verloren. Die Frau sagte als Zeugin aus. Sie habe sich im Zug um ihr behindertes Kind gekümmert und beim Bücken seien die 2000 Euro aus der Jackentasche gefallen.

Kaum glaubhafte Geschichte

Diese Geschichte fand wenig Glauben vor Gericht. Weder gab es eine Verlustanzeige bei der Deutschen Bahn noch wurde es der Wohnbau Wertheim als Entschuldigung mitgeteilt. Gegen die Ehefrau erging bereits im Oktober vom Amtsgericht Wertheim ein Strafbefehl über 90 Mal 15 Euro wegen Betrugs. Sie lebt „wegen Streitigkeiten“ getrennt von ihrem Mann.

Das Gericht unterbreitete den Vorschlag, das Strafverfahren gegen Zahlung der 3248 Euro innerhalb von 14 Tagen gegen den Beschuldigten vorläufig einzustellen. Staatsanwaltschaft, Verteidiger und Angeklagter stimmten zu.

Den Gesamtschaden bezifferte die Wohnbau Wertheim übrigens auf 5730 Euro, enthalten sind in dieser Summe zum Beispiel Kosten für den notwendigen Aufbruch der Tür und ein neues Schloss.

Misslingt die Zahlung, wird das Verfahren vor Weihnachten wieder aufgenommen. goe

