Unfallverursacher flüchtet

Bettingen.500 Euro Sachschaden richtete ein Unbekannter am Montag, zwischen 15.30 Uhr und 17.45 Uhr, an einem geparkten Kia an und machte sich danach aus dem Staub.

Im Outletcenter

Der betroffene Pkw war im genannten Zeitraum auf einem Parkplatz (Teil A, Reihe 2) eines Outlet-Centers in der Straße Almosenberg abgestellt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken blieb der Unbekannte mit seinem Fahrzeug an dem Kia hängen. Anstatt jedoch den Unfall zu melden, fuhr der Schadensverursacher einfach davon.

