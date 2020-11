Unfall verursacht und weitergefahren

Nassig.Eine silberfarbene Limousine raste auf der Steingasse in Richtung Nassig am Freitagabend um 22.15 Uhr in Schlangenlinien.

Zeugen beobachteten, wie der Pkw auf der völlig geraden Straße so weit nach links fuhr, dass er einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Fiat Punto streifte und diesen erheblich beschädigte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter.

Schaden an der Limousine

Die Polizei beziffert den Schaden am Punto auf rund 3000 Euro. Um den Unfallverursacher ausfindig machen zu können, weist die Polizei drauf hin, dass die silberne Limousine des Unfallverursachers auf der linken Seite erhebliche Beschädigungen haben müsste. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.11.2020