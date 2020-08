Unfall verursacht und geflüchtet

Bestenheid.Ein Unbekannter verursachte auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Sudetenstraße einen Unfall. Wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt, war der Unbekannte am Freitagabend zwischen 17.30 und 18.45 Uhr mit seinem VW Touareg rückwärts aus einer Parkbucht gefahren und dabei auf einen VW Up geprallt. In einem anschließenden Gespräch mit einem anderen Kunden gab der Unfallverursacher vor, im Supermarkt nach dem Geschädigten zu suchen. Stattdessen flüchtete der Mann jedoch mit seinem graumetallicfarbenen Pkw. An dem VW Up entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Diese sollen sich unter Telefon 09342/91890 melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 01.09.2020