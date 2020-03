Unfall mit zwei Schwerverletzten auf A 81

Tauberbischofsheim.Zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten kam es am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Tauberbischofsheim und Ahorn. Die Fahrerin eines roten Ford fuhr in Tauberbischofsheim auf die A81 in Fahrtrichtung Stuttgart auf und wollte auf der Tauberbrücke einen vor ihr fahrenden Lkw überholen. Als sie ausscherte, übersah sie ein sich auf der Überholspur schnell von hinten nähernden orangefarbenen Audi. Dessen Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der auffahrende Pkw wurde ausgehebelt und landete schließlich auf dem Dach. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt werden. Bild: Christopher Kitsche

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.03.2020