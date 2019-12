Unbekannter demoliert Fahrzeug

Wertheim.Knapp fünf Stunden stand am Samstagabend ein BMW in der Schillstraße in Wertheim-Reicholzheim. Während dieser Zeit verursachte ein Unbekannter am Fahrzeug einen Schaden von rund 1500 Euro. Als der 23-jährige Fahrzeughalter gegen 23 Uhr wieder zu seinem Wagen kam, entdeckte er einige Dellen und Kratzer am Auto. Wegen der Beschädigungen geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer eines anderen Pkw frontal auf den BMW aufgefahren sein muss.

Zeugen, die zwischen 17.45 Uhr und 23 Uhr in der Schillstraße den Unfall beobachten konnten, sollen sich unter Telefon 09342/91890 mit dem Polizeirevier Wertheim in Verbindung setzen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.12.2019