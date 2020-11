Unbekannte brechen in Tankstelle ein

Wertheim.Drei vermummte Personen sind in der Nacht auf Mittwoch in eine Tankstelle in Wertheim eingebrochen. Aus einer Pressemitteilung der Polizei geht hervor, dass sich die Unbekannten gegen 1.30 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Gebäude in der Weingärtnerstraße verschafften. Im Inneren betraten die Eindringlinge einen Büroraum, wo sie Bargeld aus einer Kasse entnahmen. Während des Einbruchs rissen sie auch eine Alarmanlage herunter und zerstörten diese.

Schaden noch unbekannt

Bislang ist nicht bekannt, wie viel Geld gestohlen wurde oder wie hoch der Sachschaden ist. Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass die Diebe sich gegen 1.20 Uhr von der Bismarckstraße über den Parkplatz der Tankstelle näherten.

Bereits zehn Minuten später verließen sie das Gebäude über eine Hintertür und liefen zu Fuß in Richtung der Weingärtnerstraße. pol

