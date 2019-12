Überwinden der Angst in winterlicher Zweckgemeinschaft

Wertheim.Ein Puppentheater für die ganze Familie bot die Stadtbücherei am Freitagnachmittag im Rahmen des Wertheimer Adventskalenders. Puppenspielerin Anke Scholz vom „Artisjok-Theater“ aus Schweigen-Rechtenbach zeigte „Es klopft bei Wanja in der Nacht“.

Die bekannte Geschichte von Tilde Michels aus dem Jahr 1985 zog zahlreiche Kinder und deren erwachsene Begleiter an. Die Plätze im Kulturhaussaal reichten kaum aus. Scholz verriet vor dem Stück, sie liebe an der Fabel, dass sie so poetisch und still sei.

In ihrer Begrüßung freute sich Katja Schmitz, Mitarbeiterin der Stadtbücherei, über das riesige Interesse. „So gut besucht war eine Aufführung bei uns schon lange nicht mehr.“ Dies liege sicher am gewählten „wunderschönen Weihnachtsstück.“

Bildhafte Sprache

Scholz zog anfangs Ziehharmonika spielend durch die Publikumsreihen nach vorne. Die getragene Melodie stimmte alle auf die Nacht ein, in der sich die gezeigte Fabel zugetragen haben soll. Mit einer schönen bildhaften Sprache nahm Scholz die Zuschauer mit, weit fort in ein kaltes Land, wo Wanjas Haus am Waldesrand steht. Überzeugend war nicht nur ihr Spiel, sondern auch die schönen Puppen.

Während eines heftigen Schneesturmes suchen die Tiere des Waldes Schutz und Zuflucht in Wanjas gemütlicher Forsthütte. Sogar den Schneefall baute Scholz ein, indem sie Kunstschnee auf die Kulisse pustete. Nacheinander klopfen in der Fabel Hase, Fuchs und Bär in ihrer Not an Wanjas Tür. Alle haben sie Angst, vor dem Sturm, doch noch mehr voreinander, denn alle Gäste waren es seit jeher gewohnt sich zu meiden.

Während draußen der Schneesturm tobt, bietet Wanja ihnen ein sicheres Schlafplätzchen in seiner Hütte an. Hase, Fuchs und Bär rücken zusammen, verbringen diese Nacht friedlich beisammen und können in der Zeit der Not ihre Feindschaft einmal vergessen.

Scholz setzte auf eine Besonderheit bei den Figuren. Sie verwendet für eine Figur verschieden große Puppen. So wird jede Figur größer, wenn sie sich Wanjas Haus und damit auch den Zuschauern näherte. Dies vermittelte den Eindruck das Gezeigte sei real.

Im Gegensatz zur Originalgeschichte verzichtete die Puppenspielerin ganz bewusst auf die menschliche Sprache bei den Tieren. Mit ihrer guten Tierstimmenimitation brachte sie die Gefühle der Waldtiere auf den Punkt.

„Es klopft bei Wanja in der Nacht“ erzählt über Dinge, die auch für die Menschen heute wichtig sind: vom Überwinden der Angst, vom Zusammenhalt in der Not, von der Kraft des Vertrauens und von wunderbar menschlicher und tierischer Wärme in einer kalten Zeit. Das Buch wurde 1986 mit dem Gustav-Heinemann-Friedenspreis ausgezeichnet.

Die Zuschauer des Stücks konnten am Gewinnspiel des Wertheimer Adventskalenders teilnehmen und sich so die Chance auf den Tagespreis und den Hauptpreis der Veranstaltungsreihe zu sichern. bdg

