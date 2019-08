Überforderte Unterbalbacher chancenlos

Am letzten Spieltag der Badenligen zeigten die Mannschaften des TSC GB Wertheim in teilweise sehr engen und schwierigen Begegnungen große Willensstärke, ohne aber immer als Sieger vom Platz zu gehen. Einzig die Damen der U18 konnten erneut überzeugen und mit einem Sieg gegen Unterbalbach die Meisterschaft und damit den Aufstieg sicher machen.

Einen tollen Auswärtssieg schafften die Damen der U18 in Unterbalbach. Mit einem starken 5:1 holten sie gegen überforderte Gegnerinnen die Meisterschaft in der 1. Bezirksklasse Gewohnt abgeklärt zeigten sich dabei erneut Vivienne Horn und Jana Eckert mit souveränen Siegen. Allein die couragierte Sophia Pfeifer machte es spannend und ging im Einzel wie im Doppel über die lange Distanz: Beide Match-Tiebreaks (das Doppel mit Partnerin Marie Hildenbrand) wurden dann aber überzeugend gewonnen.

Die Herren 40 traten am Samstagnachmittag dann in der 1. Bezirksklasse gegen den Tabellennachbarn aus Neckarbischofsheim an. In einer offenen Begegnung konnte der Klassenerhalt der Wertheimer trotz knapper Niederlage gesichert werden. Besonders der lange Atem von Dr. Frank Merklein, der über den Match-Tiebreak gehen musste, brachte wichtige Punkte für den Ligaverbleib nach Schweizer Modell (hier zählen gewonnene Matches).

Am Sonntag spielten dann die Damen in der 1. Bezirksklasse in Rosenberg auf. Der Tabellenvorletzte besiegte dabei eine mutig aufspielende Wertheimer Damenriege mit 6:3. Gute Leistungen zeigten vor allem Marie Kober und Felicitas Heid im Einzel und das Doppel Melanie Löser und Claudia Brandt, ohne aber die Niederlage und den damit verbundenen Abstieg vermeiden zu können.

Schließlich spielten die Herren des TSC GB Wertheim in der 2. Bezirksklasse gegen den Tabellenletzten aus Altheim. In sehr engen und spannenden Partien konnte dank der Siege der starken Leonard Sauer und Dominik Petz und des bis zur Schmerzgrenze kämpfenden Aleksej Raquets der Klassenerhalt gesichert werden.

Die Sieger des TSC GB Wertheim in Einzelergebnissen:

Jugend: U12 weiblich: TC SG Heidelberg – TSC GB Wertheim 6:0.

U14 weiblich: TSC GB Wertheim – TK GW Mannheim 0:6.

U18 weiblich: SV DJK 1930 Unterbalbach – TSC GB Wertheim 1:5. Einzel: Vivienne Horn 6:2, 6:1; Sophia Pfeifer 7:5, 1:6, 12:10; Jana Eckert 6:0, 6:1. Doppel: Vivienne Horn/Jana Eckert 6:2, 6:2; Sophia Pfeifer/Marie Hildenbrand 6:2, 4:6, 10:2.

U18 männlich: TSC GB Wertheim – TC RW Waldpark Mannheim 0:6.

Damen: TSV Rosenberg – TSC GB Wertheim 6:3. Einzel: Marie Kober 6:4, 2:6, 11:9; Felicitas Heid 6:4, 6:4.

Doppel: Melanie Löser/Claudia Brandt 6:4, 3:6, 10:3.

Herren: TSC GB Wertheim – TC BW Altheim 3:6. Einzel: Leonard Sauer 6:2, 6:0; Aleksej Raquet 6:3, 6:7, 12:10; Dominik Petz 6:1, 6:1.

Herren 40: TSC GB Wertheim – TC RW Neckarbischofsheim 3:6. Einzel: Dr. Frank Merklein 6:4, 6:7, 10:3; Dr. Martin Englert 7:6, 6:3. Doppel: Rainer Kohrmann/Alexander Ungerer 6:0, 6:2. hb

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.07.2019