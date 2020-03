Über Fortschritt des Neubaus informiert

Um das neue Stadtteilzentrum, den maroden Zustand vieler Straßen und das geplante DRK-Zentrum drehte sich die Sitzung des Stadtteilbeirats Wartberg.

Wartberg. Um den Stand beim Bau des Stadtteilzentrums Wartberg-Reinhardshof, auch „Neue Soziale Mitte“ genannt, ging es am Dienstag in der Sitzung des Wartberger Stadtteilbeirats. Wie es aktuell mit dem Vorhaben vorangeht, darüber informierte Christian Melzer, Leiter Hochbau bei der Stadt Wertheim, das Gremium und die anwesenden Bürger. So wird laut seiner Aussage die Otfried-Preußler-Grundschule aufgrund der vorhandenen räumlichen und bautechnischen Gebäudesubstanz generalsaniert und zudem eine bauliche Erweiterung vorgenommen. Die Rückbauarbeiten an der Schule seien seit Anfang Februar in Gange.

In der Phase der schlechten Witterung werde zuerst das Gebäude im Inneren entkernt, anschließend Dach und Fassade entfernt. Ziel sei es, die Schule in den Rohbauzustand zurückzubringen und dann wieder aufzubauen. Unter anderem sollen künftig die Klassenzimmer im Untergeschoss des Gebäudes um eine Art Marktplatz angeordnet werden, um so neuen pädagogischen Konzepten gerecht zu werden.

Die geplante Innengestaltung beschrieb Melzer so: „helle, freundliche Räume, ausgestattet mit natürlichen Materialien“. In Betrieb genommen werden soll die Schule voraussichtlich zum Start des Schuljahrs 2022/2023, sprich im September 2022. Im Zuge des Stadtteilzentrums sollen zudem eine Mensa und ein Gemeinschaftszentrum entstehen.

Die Mensa wird auf der Freifläche zwischen der Schule und dem ehemaligen Kirchenzentrum gebaut. Der Baubeginn ist für Juli 2020 angepeilt. Aus dem Kirchenzentrum wird ein Gemeinschaftszentrum. Dieses wird gemäß der Planungen neben Raum für die Kirche auch einen Kindergarten, ein Familienzentrum und einen Ganztagsbereich für die Schule beherbergen. Der Start der Bauarbeiten ist für Januar 2021 vorgesehen. Fertig sein soll das Gebäude dann im Juni 2022. „Ich glaube, wenn man das neue Stadtteilzentrum mit Leben füllt, ist das ein ganz tolles Projekt“, zeigte sich Melzer überzeugt von dem Vorhaben.

Schlechte Straßen und Gehwege

Über den Neubau des Rettungszentrums des DRK-Kreisverbandes Tauberbischofsheim auf dem Areal gegenüber des Rotkreuzklinikums sprach Stadtplaner Thomas Müller. Wie er ausführte, soll die neue DRK-Rettungswache sowie ein Pflegestation mit 45 Plätzen mit einer Fläche von 1,1 Hektar dort gebaut werden. Die Stadt habe dafür bereits im Juni einen Satzungsbeschluss zur Ausweisung eines Mischgebiets aufgestellt. Das vorgesehene Gebiet habe eine Fläche von 1,39 Hektar, dadurch solle Raum für mögliche Erweiterungen des DRK, etwa in Form eines Schwesternheims, oder auch für andere Ansiedelungen, bereitgestellt werden. Das Vorhaben soll demnächst in die Realisierung gehen. Laut Müller wird das DRK in Kürze den Bauantrag stellen.

Wenig Erfreuliches hatte Stadtteilbeiratsvorsitzender Olaf Nadler über den Zustand der Straßen in dem Wertheimer Ortsteil zu berichten. So sei der Berliner Ring „ziemlich marode“, relative viele Brüche und Rille seien am Salon-de-Provence-Ring zu bemängeln. Auch die Stichstraße zum Frankenplatz und die Straße „Am Reinhardshof“ seien beschädigt. Zudem seien quasi alle Fußwege im Eimer. „Da muss man auf jeden Fall tätig werden“, forderte Nadler.

Als dritter Gast im Bunde nahm Stadträtin Marlise Teicke an der Sitzung teil. Sie war auf den Wartberg gekommen, um Unterstützung für die Neubewerbung um das Siegel „Fair-Trade-Stadt“ zu gewinnen. Seit Mitte 2019 darf Wertheim sich „Fair-Trade-Stadt“ nennen, spätestens bis Januar 2021 muss allerdings die Neubewerbung eingereicht werden, da das Siegel jeweils nur für zwei Jahre verliehen wird. Hierfür ist auch die Unterstützung der lokalen Vereine nötig, welche Teicke zum Mitmachen bewegen wollte.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.03.2020