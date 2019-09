Über die Welt von morgen nachdenken

Der Erfinderwettbewerb „Kreative Köpfe“ wird in Wertheim in diesem Jahr zum zehnten Mal veranstaltet. Am Montag wurde der Wettbewerb in zwei Schulen vorgestellt.

Wertheim. Bereits zum zehnten Mal hintereinander findet der Wettbewerb „Kreative Köpfe“ in der Main-Tauber-Stadt statt. Am Montagvormittag wurde er von Wettbewerbskoordinator Wolfgang Konrad von Lutz Pumpen und

...