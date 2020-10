Wertheim.Der Kleinkunstverein Convenartis lädt am Samstag, 24. Oktober, um 20 Uhr zu einer Veranstaltung mit der Kabarettistin Annette von Bamberg in die Aula Alte Steige in Wertheim ein. In der Ankündigung heißt es:

Sie gastiert mit ihrem dritten Kabarett-Solo „Über 50 geht’s heiter weiter – wenigstens für Frauen.“ in der Main-Tauber-Stadt. Es ist die Fortsetzung ihres Programms „Es gibt ein Leben über 50 – jedenfalls für Frauen“. Annette von Bamberg hat geschwitzt, geschrieben und ihre Dämonen ausgetrieben.

Weibliches Geschlecht Hauptziel

Strahlend steht sie da für zwei Stunden Power-Programm auf der Bühne. Von Bamberg erklärt: „Frauen jubeln und Männer stöhnen. Doch dieses Mal ist nicht das männliche Geschlecht das Hauptziel meiner Spottscheibe, denn wie wir alle wissen: Frauen lachen über sich, Männer über andere.“

