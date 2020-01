Udo Schlachter will Mandat niederlegen

Wertheim.Nicht anwesend bei der Mitgliederversammlung des CDU-Stadtverbands Wertheim war am Donnerstagabend Udo Schlachter. Es hatte sich allerdings bis dato rumgesprochen, dass der CDU-Stadtrat sein Gemeinderatsmandat abgeben möchte. Dieses Gerücht bestätigte Fraktionsvorsitzender Axel Wältz am Freitag auf Nachfrage. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez habe ihn vor zwei Tagen darüber informiert, dass Schlachter Anfang der Woche schriftlich seinen Rücktritt als Mitglied des Wertheimer Gemeinderats angekündigt hatte.

Nachrückverfahren im Gang

Dies sei daraufhin durch die Verwaltung geprüft und als zulässig befunden worden, so Wältz. Bei der nächsten Sitzung des Gemeinderats am Montag, 3. Februar, wird die Verwaltung dem Gremium Schlachters Rücktritt als Beschluss vorschlagen. In der Folge wird das Nachrückverfahren in Gang gesetzt. Erster Nachrücker ist Egon Beuschlein, welcher allerdings mündlich zu verstehen gegeben habe, dass er das Mandat nicht annehmen wolle. Zweiter Nachrücker wäre dann Michael Althaus. „Er hat signalisiert, dass er annehmen würde“, sagte Fraktionsvorsitzender Wältz.

„Entscheidung akzeptieren“

Bereits bei der Vorstandssitzung des CDU-Stadtverbands Mitte Dezember hatte Udo Schlachter sein Amt als Stellvertreter des Vorsitzenden Michael Bannwarth niedergelegt und war Anfang Januar von der Website des Wertheimer Stadtverbands verschwunden.

Über die Hintergründe der Rücktritte sei ihm nichts bekannt, wie Axel Wältz den FN auf Nachfrage mitteilte. „Uns bleibt nichts anderes übrig, als diese Entscheidung zu akzeptieren“, so Wältz.

Udo Schlachter selbst war bis Redaktionsschluss nicht mehr für eine Stellungnahme zu erreichen. eli

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.01.2020