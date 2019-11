Turbulente Komödie mit viel Wortwitz

Sonderriet.Die DRK-Ortsgruppe Sonderriet führt die turbulente Komödie „Jubel, Trubel, Eitelkeit – in der Schönheitsklinik“ am Sonntag, 24. November, sowie Freitag und Samstag, 6. und 7. Dezember, in der Mehrzweckhalle auf.

Samstag ausverkauft

Der Aufführungsbeginn ist sonntags um 17 Uhr sowie freitags und samstags jeweils um 19.30 Uhr. Die Vorstellung am Samstag ist ausverkauft. Karten können noch an der Abendkasse oder telefonisch unter 09342/38078 (ab 19 Uhr) erworben beziehungsweise reserviert werden.

In der Klinik „Schwanensee“

Am Sonntag, 24. November, wird ab 15 Uhr in der Mehrzweckhalle vom DRK Kaffee und Kuchen angeboten, um anschließend dem Heiratsschwindler, Auftragskiller oder karrieresüchtigen Schönheitschirurgen in der Klinik „Schwanensee“ auf die Schliche zu kommen. Besucher dürfen sich auf eine kriminalistische Komödie mit viel Wortwitz, Situationskomik und unglaublich lustigen Charakteren freuen, heißt es von Seiten der Veranstalter. drk

