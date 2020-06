TSV steigt wieder ins Training ein

Tauberbischofsheim.Unter Einhaltung der Hygieneregeln wird auf den Sportplätzen der Kreisstadt wieder trainiert. Alle Kinder und Jugendlichen, die am Training teilnehmen, sollen bereits in Trainingsbekleidung zum Sportplatz kommen und weiterhin Abstand halten. Weder die Umkleideräume noch die Duschen dürfen genutzt werden. Das WC wird Einzeln betreten. Trotz der strengen Regeln freuen sich die Übungsleiter auf die folgenden Trainingseinheiten: Am Samstag, 6. Juni findet das Training der F-Junioren in zwei Gruppen ab 09.30 Uhr statt. Die A-Junioren trainieren erstmals am 13. Juni von 15 bis 170 Uhr auf dem Nebenplatz. Das Training der D-Junioren des TSV und den C-Junioren der JSG Mittleres Taubertal in Impfingen wird voraussichtlich nach den Ferien wieder aufgenommen.

