Der Flächenfaktor im kommunalen Finanzausgleich soll die Ungleichheit zwischen städtischen und ländlichen Gebieten abmildern. Im ersten Schritt wird er aber kaum Wirkung zeigen. Kommunen mit geringer Einwohnerzahl und großer Gemarkung hilft er ein bisschen … Bei mittelgroßen Städten wie Bad Mergentheim, Wertheim, Lauda-Königshofen oder Tauberbischofsheim bleibt er ein Tropfen auf den heißen Stein. Die nackten Zahlen machen es deutlich.

Es wäre allerdings auch vermessen, verließen sich die ländlichen Gemeinden dauerhaft auf die Stütze aus Stuttgart. Landesregierungen gleich welcher Couleur werden immer dazu neigen, ihre Klientel, in diesem Fall die Regionen, die sie mehrheitlich wählen, zu belohnen.

Der nach zähen Verhandlungen in der schwarz-grünen Koalition gefundene Kompromiss zeigt dies beispielhaft: Die CDU machte sich für die dünner besiedelten Gebiete stark. Der Lohn: zunächst 25 Millionen Euro zusätzlich. Die Grünen, vor allem in den größeren Städten beim Wähler beliebt, setzen einen Ausgleich des Ausgleichs durch. Mehr Mittel für alle. Letztlich hat die Landesregierung schlicht ein bisschen mehr Geld in den Topf geworfen, aus dem alle – ob groß oder klein – bedient werden. Für die Lösung künftiger Probleme braucht es andere Konzepte.

Im Main-Tauber-Kreis beträgt der Altersdurchschnitt 45,3 Jahre, 1,7 Jahre höher als in Stuttgart. Die Überalterung wird beschleunigt, weil viele junge Leute wegen fehlender beruflicher Perspektive besser bezahlte und attraktivere Arbeit in den Ballungszentren finden. Mit den Jüngeren verlieren die kleinen Kommunen Steuerkraft. Dabei hat gerade der Main-Tauber-Kreis doch einiges zu bieten: Kinderbetreuung funktioniert meist tadellos, eine Grundvoraussetzung für Familien, in denen beide Elternteile berufstätig sein wollen. Erholungsgebiete liegen vor der Haustür.

Die Pandemie eröffnet Chancen. Homeoffice etabliert sich als fester Bestandteil des Arbeitslebens. Ingenieur oder IT-Fachfrau müssen nicht mehr ins Ballungsgebiet ziehen, um in den Genuss kurzer Arbeitswege zu kommen.

Die Gemeinden auf dem Land sollten sich Konzepte ausdenken, wie sie von der neuen Arbeitswelt profitieren können. Im Erfolgsfall löst sich der politische Verteilungskonflikt von selbst.

