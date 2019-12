Traditionelles Weihnachtssingen der Volksvertreter

Wertheim.„Nach drei Liedern und bei zehn Grad – jetzt müssen Sie aber in Weihnachtsstimmung sein“, schmunzelte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez beim traditionellen Weihnachtssingen des Gemeinderats auf dem Weihnachtsmarkt. Auf jeden Fall brachte der vielstimmige Chor der Stadtoberen, begleitet von Posaunenchören aus den Wertheimer Ortschaften und Kreuzwertheim, trotz der frühlingshaften Temperaturen die Zuschauer zum Mitsingen und in weihnachtliche Stimmung. Gegeben wurden Klassiker wie „O du fröhliche“ oder „Fröhliche Weihnacht überall.“ So konnten alle auf dem Marktplatz mitsingen, viele konnten, sogar ohne Notenblätter, alle Strophen auswendig wiedergeben und stimmten gemeinsam mit den Gemeinderäten die weihnachtlichen Weisen an. nasch/Bild: Schmid

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.12.2019