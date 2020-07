Traditionelle Veranstaltung kann unter Auflagen stattfinden

Dertingen.Unter Einhaltung von ein paar Regeln ist es auch in diesem Jahr wieder möglich, zum Wein probieren nach Dertingen zu kommen. Was in anderen Weinbaugemeinden „Tag der offenen Keller“ oder „Weinwandertag“ heißen mag, hat im Weinort Dertingen sein ganz eigenes Konzept – das „Daddinga Weipfadla“.

Am 12. Juli öffnen vier Dertinger Weinbaubetriebe Tür, Tor und Fass. Ab 12 Uhr stehen feinste tauberfränkische Weine, Edelbrände und Liköre, sowie eine bunte Auswahl an Schmankerl bereit. Mit dabei sind die Rebschule/Weinkeller Friedrich, der Winzerhof Baumann, das Weingut/Brennerei Hörner und das Weingut Oesterlein.

Die Gäste können wählen, welchen Betrieb sie wann besuchen möchten. Es gibt keine festgelegte Reihenfolge. Die Organisatoren haben sich einige Besonderheiten überlegt: Im Weingut und Brennerei Hörner wird an diesem Tag wieder Dertinger Whisky gebrannt.

Der Winzerhof Baumann lädt zur Jahrgangspräsentation ein, von der Auslese bis hin zur Fassprobe.´Keine 200 Meter Fußweg weiter erreichen die Gäste die Rebschule Friedrich. Hier stehen zum Verkosten ausgewählte Weine vom Winzerkeller im Taubertal für die Gäste bereit.

Im Weingut Oesterlein ist „Weipfadlas-Hecke“. An diesem Sonntag ist außerdem Grillmeister Reiner Böhringer zu Gast. Er wird Köstlichkeiten auf dem Grill und im Smoker zubereiten. An vielen Stationen wird es zu den Weinen auch entsprechende Speisen geben.

Zur Motivation der Gäste, wirklich alle vier Winzer-Betriebe zu besuchen, haben sich die Veranstalter ein Gewinnspiel ausgedacht. Auf der Rückseite des Flyers befindet sich eine Stempelkarte. Bei jedem Winzer kann man sich einen Stempel abholen. Die komplett gestempelte Karte wirft man dann bis 18 Uhr in eine Box – egal in welchem Betrieb man gerade ist. Am darauffolgenden Tag werden von der Dertinger Weinprinzessin Sophie I. vier Gewinner gezogen.

Flyer gibt es vor Ort und auch im Vorfeld in verschiedenen Geschäften. Außerdem findet man ihn mitsamt der Stempelkarte im Internet zum Herunterladen und Ausdrucken unter www.weinort-dertingen.de/weipfadla/flyer. Auch an die Kinder wird gedacht. Für die Kleinen hat man ein Rätselblatt vorbereitet. Ziel ist es, in allen vier Betrieben eine Aufgabe zu lösen. Dafür bekommen dann alle eine kleine Belohnung.

An diesem Tag ist das Weipfadla mit grünen Schildern gekennzeichnet, die zu den Weinbaubetrieben führen.

Parkmöglichkeiten gibt es am Festplatz und bei den Betrieben.

Die Besucher sind eingeladen, das Motto des Weinortes Dertingen „Treffpunkt am Mandelberg“ wörtlich zu nehmen. Selbstverständlich werden alle Hygieneregeln eingehalten. Alle Betriebe haben sich gut darauf vorbereitet.

Man könnte diesen Sonntag in Dertingen auch zum „Tag der 100 Weine“ erklären. Denn so groß ist die Auswahl, die die vier Betriebe im Angebot haben.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.07.2020