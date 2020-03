THW und DRK sind gemeinsam im Einsatz

Marktheidenfeld.In den letzten Tagen wurde in Marktheidenfeld mit Hochdruck an dem Aufbau einer Teststrecke zur Abnahme von Proben für eine Testung auf das Corona-Virus gearbeitet.

„Mein besonderer Dank“, so Landrat Thomas Schiebel, „geht an das THW, das mit großem Einsatz den Aufbau der Zelte für Verwaltung und Personal geleistet hat sowie an den Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes, der uns bei dieser Aufgabe personell unterstützt“. Kommende Woche werden die ersten Personen vom Gesundheitsamt zur Testung einbestellt, die dann im Pkw sitzend, beprobt werden. Der Landkreis möchte mit dieser Teststrecke die Kassenärztliche Vereinigung Bayern unterstützen, nachdem diese den zunehmenden Bedarf an Probenentnahmen nicht mehr allein leisten kann.

Für einen geordneten Ablauf ist es von höchster Bedeutung, dass nur Personen, die vom Gesundheitsamt evaluiert wurden und telefonisch einen Termin zur Testung mitgeteilt bekommen haben, nach Marktheidenfeld kommen.

„Bitte halten Sie sich unbedingt an diese Regelung“, appelliert Schiebel – auch an die Hausärzte. „Nur dann kann diese Teststrecke – wie es für uns alle wünschenswert und wichtig ist – ihre Arbeit leisten.“ Falls Hausärzte den Bedarf einer Testung bei ihren Patienten sehen, sollen weiterhin die Testmöglichkeiten der KVB in Anspruch genommen werden. lra

