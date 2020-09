Thema: Zukunft der Schweizer Stuben

Wertheim.Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez lädt am Donnerstag, 24. September, zu einer Bürgerversammlung in Bettingen ein. Beginn ist um 18 Uhr in der Mainwiesenhalle.

Im Mittelpunkt stehen Informationen zum Areal „Schweizer Stuben“. Am 27. Juli hat der Gemeinderat beschlossen, das Vorkaufsrecht über die ehemalige Hotelanlage auszuüben. Damit wird die Stadt neuer Eigentümer des 3,6 Hektar großen Areals. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez wird in der Bürgerversammlung die Beweggründe für diese Entscheidung darlegen und das weitere Vorgehen bei der geplanten Entwicklung als Wohnbaugebiet erläutern. Die Bettinger Bürger haben Gelegenheit, Fragen zu stellen und erste Anregungen für die Planung zu geben.

Die Bürgerversammlung findet unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln statt. Besucher müssen bis zur Einnahme des Sitzplatzes und ebenso beim Verlassen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.09.2020