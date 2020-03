Theater am 28. März wird abgesagt

Wertheim/Reicholzheim.Die Benefizveranstaltung des Lions Clubs Wertheim, bei der die Schaubühne Neunkirchen das Stück „Kalender Girls“ am Samstag, 28. März, um 19.30 Uhr in der Festhalle in Reicholzheim aufführen sollte, wird aufgrund des sich verbreitenden Corona-Virus abgesagt. „Wir bedauern das sehr, aber wir sind davon überzeugt, dass in diesem Fall die Gesundheit aller Teilnehmenden und der Schutz vor einer Infektion vorgehen“, erklärte dazu Lions-Präsident Dr. Sven Schultheis.

Bereits erworbene Karten können bei den Vorverkaufstellen bei der Burgkellerei Wein-Michel, Eichelgasse 42, Telefon 09342/1385, und Leder Jäger, Brückengasse 17, Wertheim, Telefon 09342/2404805, zurückgegeben werden.

