Taxifahrer bleibt auf Rechnung sitzen

Grünenwört/Wertheim/Tauberbischofsheim.Weil sie sich weigerten ihre Rechnung zu bezahlen, flüchteten zwei junge Männer aus einem Taxi und ließen lediglich einen verdutzten Taxifahrer zurück.

In der Nacht zum Samstag, gegen 3.15 Uhr, stiegen zwei Männer zusammen mit einer Frau an der Ecke Karl-Kirchner-Straße/Spechtstraße in Grünenwört in ein Taxi ein. Die Frau stieg in der Wertheimer Bismarckstraße aus und bezahlte ihre Rechnung.

Die beiden Männer fuhren im Anschluss weiter bis nach Tauberbischofsheim zum Wörtplatz. Dort flüchteten sie aus dem Taxi und hinterließen eine offene Rechnung von 55 Euro.

Die beiden Männer sind etwa 22 Jahre alt, haben dunkle kurze Haare. Einer von ihnen trägt einen Kinn- und Schnurrbart. Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Wertheim unter Telefon 09342/91890 melden pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.10.2019