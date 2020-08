Taubertal entdecken

Main-Tauber-Kreis.Radwandern, Natur, Kulinarik und Kultur: SWR-Moderator Hansy Vogt ist für die SWR-Sendung „Treffpunkt Sommerreise“ auf dem E-Bike unterwegs von Wertheim bis nach Rothenburg. (wir berichteten). Ab und an steigt er für eine Fahrt auf der Tauber auch mal ins Kanu. Die Reise führt den Moderator durch malerische Landschaften und an geschichtsträchtigen Gebäuden vorbei.

Ruhige Beschaulichkeit

Wo sich letztes Jahr noch Touristen aus aller Welt tummelten, herrscht nun häufig ruhige Beschaulichkeit. Die Sendung „Treffpunkt Sommerreise – Entdeckungen im Taubertal“ ist am Sonntag, 9. August, von 18.45 bis 19.15 Uhr im SWR Fernsehen Baden-Württemberg zu sehen.

Hansy Vogt macht sich mit einem E-Bike auf Erkundungstour durchs „Liebliche Taubertal“ und hat dabei 100 Kilometer vor sich. So lang ist einer der beliebtesten Fahrradwege in der Grenzregion zwischen Baden-Württemberg und Bayern, der durch eine beeindruckende Naturkulisse führt. In Etappen fährt der Moderator von Ort zu Ort und kommt dabei an historischen Gebäuden vorbei, die in den letzten Jahren zu Urlaubsdomizilen umgebaut wurden, darunter der Bahnhof Gamburg, die Creglinger Stadttürme und das alte Geyer-Schloss Reinsbronn. Hier lässt sich die faszinierende Historie der Gegend hautnah erleben.

Fahrt auf der Tauber

Hansy Vogt lässt sich auch eine Fahrt auf der Tauber nicht entgehen. Egal, wo er vorbeikommt: Das Ausbleiben der internationalen Gäste wegen der Corona-Pandemie sorgt für ein neues Urlaubserlebnis, so wie in der romantischen Fachwerkstadt Rothenburg. Dort testet der Moderator ein besonderes Angebot: Im Rahmen der Themenjahre „Pittoresk – Rothenburg als Landschaftsgarten“ öffnen Stadtbewohner ihre Privatgärten für Gäste der Stadt.

Die Schönheiten der Heimat entdecken, gerade in Corona-Zeiten: Die SWR Sendung „Treffpunkt“ stellt im Ferienmonat August in fünf Folgen Ausflugsziele in und um Baden-Württemberg vor. Dabei nehmen die Sendungen die Grenzregionen in den Blick. Die „Treffpunkt“-Moderatoren Kristin Haub und Hansy Vogt sind auf Entdeckungstour im Pfälzer Wald, Allgäu, Taubertal und am Hochrhein.

Moderatoren geben Tipps

Eine Folge widmet sich „Entdeckungen im Ländle“. Die Moderator geben Tipps, wo die Natur Schönheiten bereithält, machen sich auf die Suche nach regionalen Spezialitäten und präsentieren besondere Übernachtungsmöglichkeiten. Erholung, Action und Spaß kommen dabei nicht zu kurz.

