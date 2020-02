„Tat in Hanau hat uns alle geschockt“

Wertheim.Vor dem Hintergrund des „feigen und verabscheuungswürdigen Anschlags in Hanau“ wolle Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez der türkischen Gemeinde „Solidarität und Mitgefühl als Mensch, aber auch als Vertreter der Stadt Wertheim ausdrücken“.

Das sagte er am Freitag laut einer Pressemitteilung der Stadt bei einem Besuch in der Selimiye-Moschee. „Dies war ein rassistischer Anschlag auf unsere gesamte Gesellschaft und macht es notwendig, dass wir als Gesellschaft reagieren“, so Herrera Torrez vor Beginn des Freitagsgebets.

Der Oberbürgermeister sprach sich demnach dagegen aus, von einer Tat mit fremdenfeindlichem Hintergrund zu sprechen. Von den Ermordeten seien zwar fünf türkischstämmig gewesen und vier weitere hätten einen anderen Migrationshintergrund gehabt. „Aber es waren keine Fremden. Sie sind hier aufgewachsen, haben hier gelebt.“ Den zum Gebet Versammelten versicherte Herrera Torrez: „Sie alle sind ein wertvoller Teil unserer Gesellschaft in Wertheim. Ich stehe an Ihrer Seite und die Wertheimer Bürgerinnen und Bürger stehen an Ihrer Seite.“

Hass und Ausgrenzung

Ebenso wie Imam Ismail Arici habe auch der stellvertretende Vorsitzende des Islamischen Vereins, Erkan Yüksel, dem OB für den Besuch und die damit zum Ausdruck gebrachte Solidarität gedankt. „Die Tat in Hanau hat uns alle berührt und geschockt. Man hat ein bisschen Angst und weiß nicht so genau, wie es weitergeht in Deutschland und Europa“, schilderte er die Gemütslage.

Er hoffe, dass der Mordanschlag von Hanau aufrüttelt und vor Augen führt, zu was Hass und Ausgrenzung führen können, betonte der Oberbürgermeister und war froh über die Einschätzung Yüksels, dass sich die Mitglieder der türkischen Gemeinde in Wertheim sicher fühlen.

„Bisher hat es hier nichts Auffälliges gegeben, die Menschen kennen sich untereinander“, sagte der zweite Vorsitzende des Islamischen Vereins.

Ein bisschen enttäuscht war er laut Pressemitteilung, dass die Polizei nach seinen Worten auf die Bitte um eine sichtbare Präsenz zumindest an diesem Freitag nicht reagiert habe. OB Herrera Torrez habe zugesagt, mit den Vertretern des Polizeireviers noch einmal zu sprechen.

