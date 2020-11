Tannengrün aus heimischem Wald

Wertheim.Weihnachten steht vor der Tür, viele Geschenke sind schon besorgt. Jetzt fehlt nur noch eins für eine besinnliche Feier – ein Christbaum. Am Freitag, 11. Dezember, verkauft der Eigenbetrieb Wald der Stadtverwaltung in der Grünenwörter Christbaumkultur am Kirchnersbrunn Weihnachtsbäume aus Wertheim. Der Verkauf findet von 14 bis 17 Uhr unter Beachtung der Hygienerichtlinien statt.

Die ungedüngten und pestizidfreien Bäume stammen aus dem Grünenwörter Stadtwald. Die Bäume dürfen selbst ausgesucht und gefällt werden. So wird der Weihnachtsbaumeinkauf ein Erlebnis für Groß und Klein.

Die Anfahrt durch den Wald ist zu diesem Zweck gestattet, die Schranken sind geöffnet. Ab dem Friedhof Vockenrot oder dem Wald Reinhardshof bei den ehemaligen Munitionsbunkern ist der Weg beschildert.

