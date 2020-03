Der Tag der Rückengesundheit ist jedes Jahr am 15. März. Rund um den Gesundheitstag finden deutschlandweit Veranstaltungen statt. Die Kurverwaltung Bad Mergentheim organisiert gemeinsam mit den Kliniken Dr. Vötisch eine Infoveranstaltung am Dienstag, 17. März, um 19.30 Uhr im Großen Kursaal zum Thema „Ambulante orthopädische Rehabilitation“. Rückenschmerzen gehören zu den häufigsten Erkrankungen in Deutschland. Sie können einen chronischen Verlauf nehmen, bei dem eine intensive Behandlung in Form einer Rehabilitation sinnvoll ist. Für jene Patienten, die im häuslichen Umfeld bleiben möchten, ist dies auch in Form einer ambulanten Rehabilitation möglich. Dr. Wolfram Drexler, Oberarzt in den Kliniken Dr. Vötisch, und Physiotherapeut Markus Vennemann, informieren von der Antragsstellung beim zuständigen Kostenträger bis hin zum Behandlungsangebot für Rückenschmerzpatienten. Ein Schwerpunkt ist die Darstellung der Sport- und Bewegungstherapie bei Patienten mit Rückenschmerzen. Auch mögliche Nachsorgeangebote nach abgeschlossener Rehabilitation werden erläutert. Dr. Drexler und Markus Vennemann stehen im Anschluss an die Vorträge für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung. Der Eintritt ist frei.

