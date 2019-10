Tätlicher Angriff auf Mitbewohner

Wertheim/Boxtal.Vier Asylbewerber wohnten Anfang 2019 in einer Gemeinschaftsunterkunft in Boxtal. Im März kam ein Schreiben, dass sie die Unterkunft räumen müssen und anderweitig untergebracht werden. Das erzeugte Verärgerung und starke Anspannung, Alkohol wurde getrunken, und untereinander entstand verbaler Streit. Einer der Männer ließ sich dazu hinreißen, einen anderen zu schubsen, zu schlagen und eine Musikanlage gegen ihn zu werfen. Der Geschädigte erlitt eine Beule am Kopf und einen Kratzer an der Hand. Der Angreifer entschuldigte sich hinterher, und der Geschädigte nahm den bei der Polizei gestellten Strafantrag zurück.

Die Staatsanwaltschaft wahrte jedoch ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung und erhob Anklage. Der Angeklagte war im Wesentlichen geständig. Die Staatsanwaltschaft sprach von einem Einzelfall und beantragte eine Strafe von 20 Mal 30 Euro. Das Gericht schloss sich an. Es berücksichtigte die damalige angespannte Situation, die Entschuldigung und dass es keine ernsthafte Verletzung gab. goe

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.10.2019