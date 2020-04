Tablet-PC ermöglicht mehr Kontakt

Wertheim.„Wir bringen Menschen zusammen.“ So lautet das Motto des Veranstaltungszentrums „ZeitRaum“ in Wertheim. Dessen Inhaber, Christian Konrad, setzte dieses Motto nun mit einer ungewöhnlichen Spende um. Einer Pressemitteilung zufolge überreichte er einen neuen Tablet-PC an Klaus Heimbücher, Einrichtungsleiter im Wohnangebot „Frankensteiner Straße“ der Johannes-Diakonie.

Mit dem Gerät sollen die Bewohner des Wohnangebots für Menschen mit Behinderung die Möglichkeit bekommen, trotz der bestehenden Besuchsbeschränkungen den Kontakt zu ihren Angehörigen und Freunden zu pflegen. „Ich kenne viele Bewohner und auch Angehörige persönlich und musste miterleben, wie stark beide Seiten unter den Kontaktbeschränkungen leiden“, erzählt Konrad. So entstand bei ihm die Idee, durch ein Medium den Kontakt zu ermöglichen. „Diese Aufmerksamkeiten sollten die Bewohner während der derzeitigen Situation, in der sie das Wohnheim weder verlassen noch zur Arbeit gehen könnten, aufmuntern und Freude schenken.“ Im Namen des Hauses bedankte sich Klaus Heimbücher: „Sie geben den Menschen hier eine Möglichkeit, trotz Corona die Kontakte nach außen zu pflegen.“

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 29.04.2020