Tabellenführung soll verteidigt werden

Die Mixedvolleyballer des VfB Reicholzheim sind erfolgreich in die Landesligasaison gestartet. Mit vier Siegen und nur einem Satzverlust stehen sie derzeit an der Tabellenspitze, die es am Samstag, 7. Dezember, ab 14 Uhr bei einem Heimspieltag zu verteidigen gilt.

Dabei trifft die erste Mannschaft des VfB um Spielertrainer David Lampert auf zwei weitere Mannschaften, die bislang noch keine Niederlage kassiert haben. Die VSG Rhein-Neckar hat genau wie die Heimmannschaft bereits vier Siege eingefahren und muss sich nur aufgrund des schlechteren Satzverhältnisses mit Platz zwei begnügen. Der Heidelberger TV hatte zwar erst ein Spiel in der laufenden Saison, konnte dieses jedoch für sich entscheiden. Nach dem Spieltag in Reicholzheim am Samstag kann allerdings maximal noch eine Mannschaft von sich behaupten, aus jeder Begegnung siegreich hervorgegangen zu sein. Wer die Volleyballer des VfB beim Kampf um die Meisterschaft unterstützen möchte, sollte gegen 15.30 Uhr in der Turnhalle sein. Dann beginnen die beiden Spiele der Heimmannschaft. Zuvor, ab 14 Uhr, bestreiten die beiden Gastmannschaften der VSG Rhein-Neckar und des Heidelberger TV die erste Partie des Spieltags. jm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.12.2019