„Südseezauber hier an der Tauber“

Reicholzheim.Der Reicholzheimer Narren Club (RNC) feierte seine Faschingseröffnung am Montagabend, natürlich am trefflichen Datum des 11. Novembers. Prinzessin Lisa „die kreative Fee aus Übersee“ (Lisa Heimer) und Prinz Patrick „der fränkische Hammer“ (Patrick Eakes) sind das neue Prinzenpaar. Das auserkorene Motto der Kampagne lautet „Aloha e und Südseezauber beim RNC hier an der Tauber“.

Die Narrenschar aus Reicholzheim traf sich mit allen Altersklassen in der „Küferstube“ der Winzergenossenschaft. Sitzungspräsident Carsten Schmidt begrüßte ein fröhliches Volk inklusive des bisherigen Prinzenpaars Stephanie und Stefan Baumann. Gemeinsam verbrachte man einen schönen Abend mit diversen Höhepunkten.

Narren auf der Insel

Alleinunterhalter „Harry“ begleitete den Abend musikalisch. Todd Heimer erläuterte das geplante Bühnenbild, welches passend zum Thema eine Südseeinsel zeigte.

Hinsichtlich des möglichen neuen Mottos schufen die Narren fantasievolle Sprachschöpfungen, das öffentliche Verlesen der Werke durch den Sitzungspräsidenten führte zu sehr launigen Minuten. Die Kreativität habe keine Grenzen gekannt, kommentierte Schmidt, „nach oben und nach unten“. Vorschläge wie „Inselleben, das macht Spaß – Wir saufen Bier und rauchen Gras“ oder „Ist der Dörlesberger auf Hawaii, fuhr an Reichelze er vorbei“ kamen dabei nicht bis ins Finale. Der Entscheid fiel schließlich per Klatschen.

Zum Empfang des neuen Prinzenpaares versammelte sich die närrische Gemeinschaft im Freien. Um Punkt 22.11 Uhr trieben die noch amtierenden und die neuen Hoheiten auf einem Floß heran, geleitet von der weiblichen Garde und der männlichen Garde.

Geheimnis gelüftet

Das lange sorgsam gehütete Geheimnis rund um das neue Prinzenpaar wurde öffentlich gelüftet: Lisa Heimer und Patrick Eakes stiegen vom Floß. Vorab hatte man entsprechende Tipps abgeben können, drei Treffer waren zu vermelden.

Stephanie und Stefan Baumann verabschiedeten sich in gereimter Form mit „hier stehen wir heute und blicken voller Freude auf ein tolles Jahr als euer Prinzenpaar“. Die neue Prinzessin ist bei den Reichelzer Narren als Tänzerin und Malerin aktiv, das Paar bekannte sich zu seiner Lust auf diese neue Herausforderung: „Wir freuen sich riesig auf eine geile Saison“.

Drinnen einigte man sich schließlich bei reichlich Gaudi auf die begleitenden Namen der neuen Würdenträger. Abschließend hieß es laut „Reichelze Helau“.

