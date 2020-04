Sturzbetrunken zum Einkaufen gefahren

Eichel.Zeugen beobachteten am Mittwochabend, wie eine stark schwankende Frau in Eichel aus ihren Auto ausstieg. Die 66-Jährige war auf den Parkplatz eines Supermarktes in der Würzburger Straße gefahren. Das Auto parkte sie außerhalb der eingezeichneten Parkflächen mitten auf die Fahrbahn des Parkplatzes. In dem Einkaufsladen torkelte sie weiter, bis sie stürzte. Die hinzugerufene Polizeistreife führte einen Alkoholtest durch, der 2,28 Promille ergab. Bei der Frau wurde daraufhin eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Die Frau muss nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und dem Verlust ihrer Fahrerlaubnis rechnen. pol

