Streit zwischen Männern eskaliert

Wertheim.Ein Streitgespräch ist am Freitag gegen 13.15 Uhr in der Weingärtnerstraße in Wertheim eskaliert, nachdem ein 42-Jähriger einen anderen Autofahrer auf ein Fehlverhalten aufmerksam machen wollte.

Wie die Polizei mittelt, war der Fahrer eines Dacia auf der Bahnhofstraße unterwegs und übersah hierbei vermutlich mehrere Kinder, die gerade an einem Fußgängerüberweg die Straße überqueren wollten. Die Kinder mussten laut dem dahinter fahrenden 42-Jährigen einen Schritt zurücktreten, da es sonst zum Unfall gekommen wäre.

Der 42-Jährige stellte den Dacia-Fahrer im Anschluss auf einem Parkplatz in der Weingärtnerstraße zur Rede, woraufhin sich ein handfestes Streitgespräch entwickelte.

Der Dacia-Fahrer wollte seinen Gegenüber am Aussteigen aus seinem Peugeot hindern, wobei das Bein des Fahrers in der Tür eingeklemmt wurde.

Anschließend packte der 63-jährige Besitzer des Dacia den Peugeot-Fahrer am Kragen und drückte ihn gegen sein Fahrzeug. Den Dacia-Fahrer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie eine Anzeige wegen Körperverletzung. Die Polizei sucht nach Zeugen. pol

